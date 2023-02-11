國民黨副主席夏立言在10日會見中共中央政治局常委王滬寧，立法院長游錫堃今參加「《2022年台灣政策法案》後台美關係最新發展」研討會受訪表示，中共無所不用其極的想侵略台灣，台灣必須團結守護民主。

至於是否會覺得中共掌握兩岸主導權，游錫堃表示，也沒有，但如果台灣自己團結，就不用怕中共怎麼主導。

游錫堃指出，香港現在生活方式是大家要的嗎？台灣如要守護自己的生活方式和民主，一定要想辦法自己保衛自己；為了守護台灣已經有的普世價值，一定要想辦法防衛自己。

美國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，中共2030年前不會大舉侵台，游錫堃說，尊重任何人的分析，但他引述孫子兵法「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，他強調，台灣要做好自我防衛，「我們夠強，人家不敢來侵犯」，就像以色列夠強，沒有國家敢欺負他們，所以要想辦法自立自強，守護得來不易的自由民主。

對於夏立言向國台辦、王滬寧強調要談民生協議，不談政治的說法；游錫堃回應，「都好啦」，但「國共內戰被中共欺騙了多少次嗎？他們都不記得這個歷史嗎？」