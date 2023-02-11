情人節將屆，每年的西洋情人節是2月的重大節日，「錢」力無窮，飯店與餐飲業者無不推出奇招搶攻粉紅泡泡商機，就連婚宴集團也來分食情人節大餅。青青婚宴文創集團旗下三館，紛紛祭出特色情人饗宴搶市，包括海陸雙主菜套餐加上落羽松美景佐餐，增添浪漫。另外，業者也和護手霜品牌合作，情人們互擁吻達52秒就可免費把好禮帶回家。

「上湯起司焗龍蝦義大利麵」吃得到整尾焗龍蝦。(青青食尚花園會館提供)

青青食尚花園會館推出浪漫情人節饗宴「金緻情人餐」，包括雞尾酒、開胃菜、湯品、雙主菜等8道佳餚，雙人價2980元加1成。開胃菜吃得到「龍蝦酪梨沙拉盅」、「雞汁鮑魚香玉筍煲湯」、雙主餐則由主廚精心秘製「海膽醬烤圓鱈魚」和「法式極汁小羊排」，小羊排肉質鮮嫩略帶嚼勁，再搭上獨門特調法式極汁醬料，滋味豐富；還有濃郁的蕈菇香搭配黑松露提味的「松露杏菇甜椒飯」，最後的甜點則推出「法式禾本千層蛋糕」以及「現打果汁」。

「金緻情人餐」包括雞尾酒、開胃菜、湯品、雙主菜等8道佳餚，此為主菜「法式極汁小羊排」。(青青食尚花園會館提供)

青青食尚花園會館擁有台北市內唯一星空落羽松森林步道，適逢落羽松轉成溫暖的紅色，情人們在美如仙境的落羽松祕境中享用美食，度過美麗難忘的甜蜜「食」刻。

位在桃園市的青青風車莊園，同樣推出澎派海陸雙饗「金緻情人餐」，8道佳餚2人共享要價2980元加1成，菜色包含彈牙多汁又爽口的「和風蔬果鮮鮑粒」、濃醇鮮十足的「南瓜濃湯鮮干貝」、吃得到整尾焗龍蝦的「上湯起司焗龍蝦義大利麵」、鮮嫩又多汁的「迷迭香烤嫩雞排」、法式禾本千層蛋糕、百匯水果杯、飲料。

青青格麗絲莊園推出「愛的熊熊火焰親親秀52.0秒」，達成指定條件送滋養肌膚的護手霜。(青青食尚花園會館提供)

集團首次與西伯利亞的植萃保養品牌NATURA SIBERICA攜手合作，以港點百匯吃到飽為主的青青格麗絲莊園，推出火熱又刺激的「愛的熊熊火焰親親秀52.0秒」，情人節當晚戀人們相互擁吻達52秒即可獲贈NATURA SIBERICA明星商品「沙棘長效滋養護手霜」1條。2月14日，民眾至青青食尚花園會館或青青風車莊園，消費情人節限定的「金緻情人餐」，也可獲贈護手霜1條。