土耳其強震造成2萬多人死亡、民眾流離失所，百年餅舖陳允寶泉總經理翁羿琦憶起九二一往事，有感台灣民眾都想用行動給予災民溫暖，因而發起義賣捐款，12日至14日將現烤2萬顆蛋黃酥（市價120萬元）做為義賣品，所得全額捐出做為賑災之用，「買一顆也捐！」讓民眾可以透過銅板送愛到土耳其。

翁羿琦說，從新聞看到災區一名父親緊握因身軀仍被壓在廢墟下方斷了氣的女兒小手，畫面令人心碎；她想起921震災發生時，自己11歲和6歲的兒子，一度因房門遭損毀無法脫困，她當時焦急到情緒幾乎崩潰，往事歷歷在目。

翁羿琦回憶，921地震發生時正值中秋前夕，工廠大量糕餅因顧客工廠倒了，無法出貨，她得知豐原永照大樓倒塌，和先生帶著糕餅到現場要慰問傷民和救難人員，當問及救災的阿兵哥得知整夜未閤眼的他們只想喝熱湯，夫妻倆開著貨車到臨近麵攤請老闆煮一鍋熱湯，沒想到老闆得知這鍋湯是要溫暖災民和救難人員，不但未收錢，還表示「他也想盡點力！」

查覺到每每重大災難，小老百姓也很想有所行動，陳允寶泉在國內外重大災難時發起義賣捐款或捐贈物資，這次土耳其百年震災，該店也希望可以拋磚引玉，因而緊急備妥原料，將於2月12日至14日發起3天義賣捐款，預計製作2萬顆2022年獲台中十大伴手禮的金口碑獎的現烤蛋黃酥做義賣品，等同於120萬元，全部收入將透過紅十字會全額捐助給土耳其地震災民。