苗栗縣內有許多遭受不當對待或父母無力撫養的嬰幼兒及學童，全賴苗栗家扶中心的寄養家庭給予庇護，11日上午，苗栗縣政府及家扶中心邀請今年獲得授證認可的寄養家庭同聚，除了頒發寄養許可證書外，並表揚資深寄養家庭的「HOME爸HOME媽」，感謝他們長期為照顧弱勢孩子們付出的愛心與努力。

苗栗縣政府及苗栗家扶中心11日表揚資深寄養家庭。（謝明俊攝）

苗栗縣的寄養家庭每年皆須參與教育訓練且獲頒許可證書，才能提供兒少家庭式安置照顧，為肯定及感謝這群寄養父母，苗栗縣政府11日與苗栗家扶中心共同邀請今年獲得許可的42戶寄養家庭接受授證，並表揚資深寄養家庭，其中6戶寄養家庭分別服務滿10年及15年，獲得表揚榮耀。

苗栗縣寄養父母平均年齡56歲，而60歲以上達39％，寄養家庭的高齡化是目前的現況，而10年以上的寄養家庭共有26戶，每個寄養家長都努力地堅守岡位，也擔心一退休，孩子就沒有家，今年度持續寄養家庭招募與訓練，苗栗家扶中心所屬的家扶基金會，邀請金鐘主持人曾國城及兒子曾元德擔任寄養家庭招募代言人，以「全家人一起做好事」為號召，邀請各類型家庭投入服務，期待為寄養家庭注入新血。

苗栗縣政府及苗栗家扶中心11日表揚資深寄養家庭。（謝明俊攝）

黃正益、陳秀蘭夫婦擔任寄養家庭已經9年，一開始是寄養媽媽起心動念想要幫助寄養童，寄養爸爸跟著一起參與，到現在將寄養兒少視如己出，夫妻倆都很投入。目前照顧2名寄養孩子，就讀高一的少年小宏，青春期的他經常頂撞寄養父母，寄養爸爸總是苦口婆心地講道理給小宏聽並舉例試著讓小宏換位思考，雖時而爭執，但最後兩人總能把話講開，在這世代差異的價值觀交流中，少年逐漸培養起責任心。

苗栗縣政府及苗栗家扶中心11日表揚資深寄養家庭。（謝明俊攝）

就讀小二的女孩祈祈，出生時缺氧，致重度腦性麻痺，行動不便、智能較低，發展猶如2、3歲的孩子，祈祈手腕力不足，寄養媽媽教祈祈寫作業時，需要陪同，且不厭其煩一遍又一遍地教導，現在她已會認數字及辨別圖片，寄養父母表示每每看到祈祈天真笑容，溫暖問候，那些繁瑣的教導與陪伴日常，也都化成甜蜜負荷。

苗栗縣今年有42戶寄養家庭受認證許可，其中有多個家庭照顧幼齡嬰兒。（謝明俊攝）

去年度苗栗縣寄養家庭共提供78名兒少照顧服務，其中有23名新增安置、21名結束安置。78名寄養個案中，學齡前兒童佔4成，有身心障礙、發展遲緩、過動等照顧需求高的兒童佔51％，顯見寄養家長在特殊兒少照顧上，須花費相當多的時間與心力配合早療、復健、諮商、營養改善、醫療協助等。

苗栗縣今年有42戶寄養家庭受認證許可，其中有多個家庭照顧幼齡嬰兒。（謝明俊攝）

11日表揚資深寄養家庭的包括了服務滿10年的林佳儒女士、李均澂、彭美玲伉儷，服務滿15年的湯李德、陳明君伉儷、鄒昆麟、陳惠珍伉儷、張福助、呂佳餘伉儷、林清河、郭麗英伉儷，皆是資深寄養父母，也照顧過各類需求的寄養童。

苗栗縣政府並藉年節祝福，傳達對兒少關懷心意，贈送每位寄養兒童少年禮券紅包，祝福孩子們有寄養家庭的守護平安成長！