TutorABC針對樂齡族專案進行各項數據分析，學員為兩大族群居多，分別是退休公務員及中小企業退休主管，其中退休公務員中又以老師比例偏高；至於課程喜好度則有超過70％樂齡族全學程偏愛1對4小班課＋大會堂專案，原因在於每次上課結交新朋友，生活不無聊，其餘30％則選擇1對1和1對4交互使用課程。

課堂主題喜好度前三名分別是旅遊、文化、藝術等；至於學英文需求，打發時間占最高比例有59％，其次是樂齡族持續學習不和社會脫軌，特別的是，將近10％是為了與遠在國外生活的孫子、孫女聊天，努力學英文。不論是在語言還是其他才藝，樂齡族學習商機爆發性成長，尤其是不需要舟車勞頓，在家就能學習的課程更成為首選。TutorABC線上英文滿足樂齡族需求，樂齡族英文方案推出以來業績呈倍數成長。

TutorABC台北業務副總吳思翰表示，疫情之前流行坐郵輪環遊世界，樂齡族為了旅行學英文，疫情之後出不了國，學英文便實現終生學習信念，以及祖孫情感之間的潤滑劑，詢問度不斷攀升，也有不少是孩子鼓勵父母學習前來諮詢。終生學習已在樂齡族形成新顯學，透過多元的學習，滿足樂齡族身、心、靈的需求，持續接軌社會與時俱進，規畫好退休生活，快樂過每一天。