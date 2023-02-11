Giannis pops up for the dunk!! pic.twitter.com/5AJPzrktHO — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 11, 2023

連兩天在洛杉磯遭遇不同地主球隊(湖人、快艇)，公鹿「字母哥」阿提托康波卻仍然超級神勇！阿提托康波11日攻下全場最高35分，連兩天個人得分破30，外加9籃板、6助攻，幫助公鹿終場119比106輕取地主快艇，勇奪10連勝，公鹿目前39勝17敗，續占東區第2，且跟東區龍頭塞爾提克僅有1場勝差。

公鹿開賽雖打出14比2猛攻，快艇隨後馬上追上，甚至取得超前，幸好公鹿換成布魯克羅培茲挺身而出，不僅投進三分球，更在籃下頻頻補進，幫助公鹿上半場打完，取得54比51領先，羅培茲半場就拿16分、11籃板，阿提托康波也有16分。

來到下半場，阿提托康波繼續在內線發威，搭配布魯克羅培茲、哈勒戴兩人支援火力，幫助公鹿逐漸擴大領先優勢，打到比賽還剩4分30秒，公鹿甚至領先到18分之多，暫停過後，快艇總教練泰隆盧提前宣告認輸，把所有主力都換下場休息。

除了阿提托康波繼續大殺四方，布魯克羅培茲今天全場也投進4顆三分球，貢獻22分、15籃板及3火鍋，哈勒戴19分、6助攻與5籃板，傑文卡特替補拿下13分；快艇以替補里歐納德先發位置的波士頓20分最高，保羅喬治也有19分、11籃板及6助攻。