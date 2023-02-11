財政部比較全球金融危機，與新冠肺炎對稅收衝擊，整體稅收在金融危機時影響較劇，並與OECD國家相似。

財政部表示，在金融海嘯時期，企業獲利與個人所得收入自2008年下半年開始受到衝擊，綜所稅因此調整課稅級距和扣除額影響，2009年連同營所稅減幅皆超過2成，而第3大營業稅茵金融業受創甚深，拖累整體稅收(包含社會保障繳款)減少7.7％，遠大於新冠肺炎時期減少1.7％。

兩個時期的整體稅收占GDP比率皆年減1.2個百分點，但是內涵並不相同，金融危機時期，名目GDP和總稅收都有減少，稅收減少更深；但是2020年新冠肺炎稅收雖減少，但是名目GDP上升，主要稅目中營所稅、綜所稅、營業稅等占GDP比重下降，證交稅上升，2009年則上升。

財政部解析，百年大疫新冠肺炎對各國帶來健康、經濟等危機，在在考驗政府及產業的應變能力，各國政府在財政面祭出多項暫時性地延繳或減稅措施，雖對當時的稅課收入造成直接性衝擊，但尚不致造成永續性的稅損，且隨延繳稅額入帳，後續年度稅收反而有較大幅回升，我國亦然，2020 年總稅收(不含社會保障)年減 2.9％(含社會保障-1.7％)，但隔年隨主要稅目遞延款入庫，以及各項振興經濟方案發酵之挹注，總稅收隨即大幅翻升 19.8％ (含社會保障＋15.8％)。

整體而言，不論OECD國家或我國2020年 新冠肺炎時期稅收受創程度均不若金融危機時期之嚴重，然正如國際組織所警示，此次疫情對弱勢家庭及仰賴與人群接觸的餐飲、觀光等較低階民生產業衝擊較大，加上遠距經濟模式興起，對上述族群、乃至於一國所得分配的負面影響恐比想像中深遠，未來如何平緩所得差距，落實包容性成長，可能是各國政府須面臨的新課題。