基隆市農會11日上午在基隆市舉行農民節慶祝大會，這次的慶祝大會受疫情影響已經暌違2年，基隆市長謝國樑除親自頒獎表揚傑出農民外，也期許農友與農會共同努力，利用在地的條件進行多角化經營，希望能夠提升農民收益。

謝國樑表示，農業是國家最基本的民生，俗話說「民以食為天、國以農為本」，近年來台灣的農業，面臨全球化的競爭，再加上極端氣候的挑戰，影響農民的收入，市府深刻體驗到基隆農業經營的困境，未來他會與農會的先進們共同努力，善加利用在地的條件，進行多角化經營。

謝國樑指出，大台北地區的民眾平日在都市生活，假日都喜歡到大自然體驗農業，這是基隆尤其是七堵地區獨有的條件，未來他會與市府產業發展處，以及農會一起討論，提出更好的農業相關政策，讓農民朋友受益，提升生活品質。

由於疫情的因素，基隆市的農民節慶祝大會在睽違2年後，今日在七堵區行政大樓六樓活動中心盛大舉行，由市農會理事長余松次主持，並安排舞蹈表演及摸彩活動；除謝國樑率領市府產業發展處及七堵區公所等單位同仁參加，副議長楊秀玉及農委會農糧署北區分署等單位也都到場致意。