新竹市民眾黨議員李國璋、宋品瑩欲結合藍營、無黨籍市議員，成立市議會第4個政團，​協助新竹市長高虹安施政，​然而因市議會組織自治條例規定，恐產生變數。針對新政團恐難產，高虹安11日表示，市府不會參與干涉議會黨團運作，也盼未來府會關係、溝通更加順暢。

民眾黨市議員李國璋、宋品瑩欲結合藍營、無黨籍市議員，成立市議會第4個政團，但​根據新竹市議會組織自治條例第34條規定，「有政黨的黨籍議員須依其所屬政黨參加黨團」，導致成立黨團事宜恐生變。對此，新竹市議會表示，目前未收到成立新政團的申請案，若收到則會依相關規定辦理。

針對新政團恐難產，高虹安11日表示，新政團是李國璋、宋品瑩及陳啟源等議員經討論協商後，盼成立有別於藍綠的政團，發揮新的問政方式或風格。高也說，以市府的角度，不會參與干涉議會的任何的黨團運作，也都是樂觀其成，非常希望未來的府會關係、溝通可以更加順暢。

高虹安表示，她會把議會臨時會中，所有議員提案都一一看過，並跟相關局處討論，市府團隊也會傾聽議員們的聲音，並積極改善，相信無論是任何黨團，議員們一定會認真問政，因此對於新的政團也樂觀其成，希望有更多不同的力量、不同的聲音來監督市府。