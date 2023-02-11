南韓影帝劉亞仁日前遭爆涉嫌濫用俗稱「牛奶針」的藥物異丙酚（Propofol），警方正在調查中。不過此項的頭髮檢查結果還未出來，竟然先傳出尿檢對大麻出現陽性反應，昨(10)日更被韓媒踢爆他從美返韓的行程比預定時間晚了兩天，而警方對此表示不排除其中有他擔心藥檢而故意推遲入境的可能性。

據《韓國日報》報導，一位毒品類專家指出大麻中主要的成分四氫大麻酚（THC），通常超過7至10天就會無法從尿液中檢測出來，而異丙酚則是2-3天後就幾乎很難被檢測到，因此若尿檢呈現陽性的話就能推測他「近期有在吸食」。

此外，據《TV朝鮮》報導，警方拿到劉亞仁的行程記錄後，發現他原先預定了3日的回國航班，卻突然延期兩天，警方對此不排除時間的推遲是避免在尿液以及體毛檢測中發現藥物物質的可能性，更因大麻反應呈現陽性，也開始調查他是否服用其他藥物，而劉亞仁的經紀公司對此消息則表示：「無可奉告。」

韓媒報導劉亞仁推遲兩天回國疑「消磨時間」。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

而如今劉亞仁的手機正被扣押搜查，目前交給相關單位進行數位資料的檢查，對外呈現斷連狀態，IG上也未有更新。相關消息傳出後在韓網論壇《theqoo》上引發熱議，更有不少網友們在他IG上最新的貼文留下正反兩極的字句。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！