國民黨台北市前議員羅智強昨（10）日正式宣布參選台北市大安區立委，掀起政壇熱議。媒體人朱凱翔表示，他接到羅親自致電，非常感謝羅再次說明其決定的心路歷程，而他以示尊重的方式，就是直白、不虛應地表明「我不支持」這4個字。朱坦言，他曾非常支持羅開疆闢土，但無法接受羅喊出「桃園是我的家」後，現在又說「大安才是我的家」。

朱凱翔今日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，在他撰文細數羅智強自1998年起，曾參選或公開宣布參選的公職的同時，正好接到羅親自打來的電話，他非常感謝羅再次說明自己決定的心路歷程，而他以示尊重的方式，就是直白，不虛應地回應：「我不支持。」

朱凱翔直言，他曾經非常支持羅智強開疆拓土，不惜辭去議員職務出戰桃園，喊出「桃園是我的家」，所以他無法接受羅現在又說「大安才是我的家」。朱更對粉絲們喊話：「你各位支持，我沒意見，我也不跟各位裝模作樣，我不支持。」

此文發出約1小時即獲得破千個讚、200餘則留言，討論熱烈。網友紛紛表示：「他聲量夠而且是不分區的，真的不需要爭區域立委。但國民黨應該給他一個黨職，如副主席，整合選戰，並為下一個民選首長準備」、「桃園有在地議員或其他同黨想參選立委，他在桃園選會分到票源，只要能多一席立委，少一些不監督政府的民進黨立委，在哪出發都支持他」、「我的看法也很類似，我覺得不要動不動就說要參選總統，這個會讓別人覺得笑話」、「我也不支持」。