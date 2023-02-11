新冠肺炎本土疫情連續8日下降，國內今新增1萬8000例本土個案，較上周六的2萬3349例，少了5349例，下降22.9％。另外，今日也新增300例境外移入個案、82例本土死亡個案。

今增18,000例本土，為8,067例男性、9,923例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,500例)，高雄市(2,245例)，臺中市(2,195例)，桃園市(2,015例)，臺北市(1,649例)，臺南市(1,475例)，彰化縣(866例)，屏東縣(508例)，新竹縣(493例)，新竹市(420例)，雲林縣(416例)，苗栗縣(379例)，宜蘭縣(376例)，基隆市(332例)，南投縣(262例)，嘉義縣(251例)，花蓮縣(244例)，嘉義市(162例)，臺東縣(99例)，澎湖縣(76例)，金門縣(33例)，連江縣(4例)。

另今增82例本土死亡，為53例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、79例具慢性病史、59例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月20日至今(2023)年2月7日，死亡日期介於去年10月24日至今年2月8日。

其中有1例特殊死亡個案，為40多歲男子，有膽結石及肝硬化病史，曾接種2劑新冠疫苗。男子1月17日因高燒、局部抽搐、跌倒至急診，採檢新冠快篩及PCR皆陽性確診，檢查有雙側肺炎及急性膽囊炎收治住院，接受瑞德西韋、類固醇及抗生素等藥物及膽囊引流治療，亦因呼吸窘迫插管使用呼吸器轉入加護病房。

雖經積極救治，男子仍不幸病況惡化於2月3日過世，死因為新冠病毒感染、急性膽囊炎、肝硬化併肝衰竭。截至目前，國內共累計979萬1908例確診、1萬7046例死亡病例。

指揮中心說明，今增300例境外移入個案，為109例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月11日至2月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,791,908例確診，分別為51,667例境外移入、9,740,187例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,046例死亡，其中17,025例本土；另21例為境外移入。