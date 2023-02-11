經濟部與高雄市政府今日共同召開第4次大林蒲遷村說明會，會前大林蒲遷村權益促進會、高雄市議員陳麗娜搶先召開記者會，會中也有許多居民表達意見，有人擔心搬遷後會「負債」，陳其邁說，目前居民已經關心到未來興建和生活等問題，逐步有共識，會將居民意見整理，在最短時間跟經濟部做討論，開啟調查和登記程序。

大林蒲遷村遲遲未定案，11日經濟部與高雄市政府於中油大林蒲活動中心召開第4次遷村說明會，經濟部長王美花與高雄市長陳其邁及市府團隊皆親自出席，會中，居民紛紛發表意見，包含對於遷村補償、未來是興建透天厝或是大樓，甚至店家未來何去何從，都是問題。

大林蒲第4次遷村說明會。（洪靖宜攝）

沿海6里里長也強調大林蒲是遷村不是「滅村」，許多人擔心搬遷後會「負債」，陳其邁則向鄉親保證，如房屋原型興建絕對不會負債，但如果要多建，當然是自行負責；地方和里長所關心的宗祠、寺廟和神壇未來如何搬遷問題，甚至還將神明請來現場，陳其邁也允諾，會以專案處理。

陳其邁會後表示，居民已經關心未來拆遷、興建房屋，或是未來生活以及宗教信仰民間活動和教育設施等細節，也會參考居民意見，遷村過程和之後能照顧每位大林蒲居民，目前逐步大家都有共識，包含在大林蒲無房屋者，申請社會住宅，及根據遷村地點做造鎮計畫，財務試算一坪換一坪原則，新安置地現在一坪約40萬，加上緊鄰鳳山溪，相信搬遷後生活空間和附近綠地空間加大，改善生活。

至於是否還會再次召開說明會？陳其邁說，之前相關問題在前3次說明會都已解決，這次大多關心遷建過程會不會增加額外負擔，因此在許多細節上會更貼心規畫，造街也會根據居民需求，經過4次大家都較為清楚，會在最短時間跟經濟部做討論，開啟調查和登記程序。

至於會前市議員陳麗娜和大林蒲遷村權益促進會召開記者會，要求陳其邁在任期4年內遷村完畢，陳其邁提到，興建至少也要3年時間，還有整地和登記及溝通流程，市府會加速動作。