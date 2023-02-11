民眾黨主席、台北市長柯文哲卸任台北市長後，力拚2024總統選舉。民眾黨台北市議員黃瀞瑩接受訪問時透露，柯文哲一開始設定是當正的，不過近期觀察柯文哲態度已朝思考「如何對台灣更好」，不排除跟誰合作。

柯文哲上月26日接受專訪時曾透露，副總統條件最好符合「女性、中南部、企業界或財經界」這些條件，並認為最重要的是要有互補性。黃瀞瑩今(11)日接受《中評社》訪問時透露，以柯文哲個性，剛開始是一定要當正的，但近期態度已提升至更高境界，若要以如何台灣更好的前提下思考，不排除跟誰合作。

至於怎麼看新北市長侯友宜與柯文哲搭配選2024？黃瀞瑩認為兩人風格有落差，但侯友宜主動性較強，柯文哲較安靜有條理，不確定2人搭起來會變成什麼狀態。

黃瀞瑩也提到，若2024有使命，前台北市副市長黃珊珊一定會參與，更將成輔助柯文哲統合第三勢力的角色。