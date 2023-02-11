新竹市賞櫻勝地「新竹公園」，有河津櫻、富士櫻、八重櫻，共800株櫻花盛開，現正是賞櫻的好時機，11日市府舉辦櫻花季活動，現場湧入500人搶拍美照，還有上百組民眾在櫻花樹下野餐。新竹市長高虹安指出，新竹公園晚間有打燈可欣賞夜櫻，也推薦另個賞櫻景點「左岸櫻花大道」，邀請民眾把握花季到訪竹市，感受櫻花之美。

新竹市政府舉辦櫻花季活動，民眾紛紛到新竹公園搶拍美照、逛櫻花市集、欣賞表演，還有上百組民眾在櫻花樹下野餐。（王惠慧攝）

新竹市舉辦「2023新竹公園櫻花季主題活動」，安排櫻花樹下夢幻野餐，開幕當日也在櫻花樹旁規畫「Yeah! 櫻市集」，文創小物、美味輕食及主題遊戲等好買好玩的攤位，並與玻工館及假日花市合作，於活動開幕當天延長營業時間。

高虹安今出席開幕活動，並體驗手作夢幻主題甜點「比利時鬆餅佐櫻花香緹鮮奶油」，她也感謝新竹市育櫻會歷年協助照顧公園內的櫻花，讓每年2月櫻花季來新竹公園賞櫻，成為新竹市民的必訪行程。

高虹安也分享，過去在櫻花季的時候，她會去日本賞櫻花拍照，未來將新竹櫻花季打造成為觀光特色，讓大家不需要出國，到新竹就可以欣賞美麗的櫻花風情。

城銷處指出，即日起至2月19日，新竹公園每晚還有「夜櫻點燈」環境造景，用燈光點亮朵朵櫻花，帶大家感受夜晚賞櫻的萬種風情，並與新竹公園周邊優質店家串聯合作，共同推出櫻花造型餅乾、櫻花氣泡飲等限定商品。

由於櫻花季期間，周末假日人潮眾多，城銷處提醒，周邊停車空間有限，建議搭乘大眾運輸工具前往賞花，或避開人潮尖峰利用平日時間到訪。即日起至2月28日的周末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格，改為機車臨時停車位計次收費，也呼籲民眾愛護花木、協助維持公園美麗環境，維持個人防疫習慣。