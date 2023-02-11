新北市金屬門窗商業同業公會今（11）日舉行理事長交接暨理監事就職典禮，宣布成立「金屬心公益修繕義工團」，承諾總額高達100萬元的弱勢家庭修繕工程，將提供「新北市好日子愛心大平台」用以幫助弱勢家庭改善居家環境。新北市社會局副局長許秀能代表市長侯友宜頒發感謝牌，讚譽公會是商業團體典範。

社會局表示，新北市金屬門窗商業同業公會理事長許美惠甫於去年12月當選理事長，且為該會創會以來首位女性理事長。許美惠長年熱心公益，一直在淡水地區關懷弱勢民眾，包括提供急難救助、發送愛心米等。當選公會理事長後，更號召會員成立「金屬心公益修繕義工團」，希望運用專業幫助弱勢家庭進行居家修繕，以善盡企業社會責任。

許美惠表示，常看到弱勢家庭居住環境不佳，不僅生活陷困甚至危及安全，因此發想跟新北市政府合作，由市府提報個案並共同訪視，在確認修繕範圍、施作方式及所需經費後，再由公會「金屬心公益修繕義工團」提供材料與施工人力，發揮專業進入案家完成修繕工程，並期待能拋磚引玉，號召更多同行投入社會服務工作。

許秀能說，獨居老人礙於身體功能退化，難以獨力修繕自家環境，倘若家中地面濕滑、門檻過高、缺少扶手，甚至漏水或寒風侵襲，可能對長輩身體帶來傷害。感謝公會慷慨解囊，這筆難得的資源「好日子愛心大平台」將優先媒合用於獨居老人的居家修繕，並期盼未來能與更多公會合作幫助弱勢，讓新北更溫暖。