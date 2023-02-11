近年物價漲聲不斷，桃園家扶中心調查，桃園市現扶助約1500戶中，約有65％月收入未達2.5萬元，除要支應生活費外，已難以滿足孩童教育需求，經濟壓力愈加沉重。家扶基金會今在中壢舉辦新春義賣，不僅曾受惠的學生到場以行動回饋家扶，許多民眾也熱烈響應做愛心，幫助弱勢兒少安心開學。

新春義賣現場民眾熱情參與，一同來挖寶、做公益。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

家扶基金會自6至12日辦理「幸福兔gather」全台新春義賣，目標籌募1千萬助學金。桃園家扶中心今在大潤發中壢店外舉辦義賣，桃園家扶中心主任張伏杉表示，桃園家扶深耕56年，現扶助3千多名兒少，約1500戶弱勢家庭，現有65％扶助家庭月收入未達2.5萬元，迫於現實已需樽節各項生活支出，難因應孩子的教育和學習需求。

新春義賣結合兒童保護宣導活動，邀請民眾響應簽名串聯一同守護兒少安全。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

張伏杉說，物價頻漲，籌募扶助兒少的獎助學金也愈加困難，如今開學日將至，邀社會大眾一起響應義賣，支持弱勢孩童學習所需，義賣商品有衣物、鞋類、包包、杯盤等，現場還設有兒童保護宣導，民眾也可線上捐款響應「無窮世代」計畫。

今義賣現場，成長期間曾受惠的小星（化名）也到場幫忙，以行動回饋家扶。現就讀大一的小星，從小父母離異，10歲時父親因案入監服刑至今，祖孫3人相依為命，祖父母也肩負起照顧孫子責任，無奈高一時阿公過世，前年暑假阿嬤在家中昏迷，搶救後仍宣告不治，經歷家庭巨變，雖傷心欲絕，但也養成他獨立、吃苦耐勞個性。目前小星獨自1人生活，志向明確考取朝陽科大工業工程與管理系，課餘時間忙著打工或寒暑假兼差，全為在開學前存夠學費，他熬過多變的生命經驗翻轉未來，令人動容。

家扶基金會調查，弱勢兒少在學習路上深受資源不足影響，近7成孩童自覺學習需要幫助，逾5成認為學習資源不足，為鼓勵兒少持續在學業上努力，家扶每年提供各就學階段兒少獎助學金，2021年全台近5萬人次兒少受惠，除幫助孩童順利就學，也鼓勵持續精進學習，促進弱勢兒少透過教育脫貧。