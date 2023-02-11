美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）說，還有其他中國氣球曾在德州和佛州上空飛行。

中方高空氣球飛美國領空，被F-22戰機擊落，引發軒然大波。儘管美國強調，這高空氣球上有監視裝備，能躲避雷達偵測，即時將情資傳回中國，但在高科技發達的今天，仍令人不解。

《紐約時報》（The New York Times）10日刊出的評論指出，北京利用高空氣球情搜，起碼從軍事角度來看，沒有太大道理。

高空氣球辦不到太多低軌道小衛星做不到的事，而衛星的好處在於，肉眼幾乎看不到。至於間諜氣球是否真比一群小衛星更具成本效益，也還不清楚。

撇開軍事面不談，無論是中國軍方，或是情報機構會部署高空氣球，都根本和效率扯不上關係。

分析指出，軍事決策不是憑空做出的，尤其像中國這樣不透明的政治體系。猶如在美國複雜的軍工政治體系有時會推出紙上看來很棒，但在現實中卻不太管用的技術一樣，這高空氣球很可能也是個在中方內部受追捧的壞主意。只要瞧瞧美國海軍昂貴，又沒用的濱海戰鬥艦就明白了。