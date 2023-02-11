「客家天穿日」11日在國姓鄉奉天宮舉行，以「五色粄補天穿」開啟序幕；南投縣長許淑華表示，天穿日是休息的日子，人們感謝天地，也讓大地休養生息，很有意義，她並宣布縣府明年將提高客家業務預算，單位再擴大，以利發揚客家文化。

「客家天穿日」依古禮舉辦傳統「三獻禮祭儀」，焚香祭拜，敬神、崇祖，包括許淑華，國姓鄉長邱美玲，魚池鄉長劉啟帆、縣議員吳國昌、蘇昱誠、陳宜君、南投縣客家協會理事長呂金燕，及文化局長林榮森等人都共襄盛舉。

許淑華表示，「天穿日」當天有「男不下田、女不針織」的傳統，客家人放下工作，也讓大地休養生息；從現代環保概念看，即適度給予大自然修補恢復的時間，也是祖先留下來的生活智慧，這樣的傳統節日很有意義。

由於天穿日和古代女媧補天傳說有關，因此開幕式以「五色粄補天穿」，將五色粄填補文字「天」，象徵幫助女媧補天穿，希望資源永續、生生不息。

許淑華說，南投縣客家族群約8萬人，天穿日結合客家元素的創意與資源，凸顯地方特色，也傳承客家的文化；縣府明年度起，客家相關業務預算經費將提高，並辦好各項客家文化活動，實現她對鄉親的承諾。

林榮森表示，客家天穿日活動除重現客家過年氛圍、傳承客家文化外，更期許透過「客家補天穿」活動，培育在地的三獻禮種子師資，永續傳承客家古禮，讓民眾感受客家人的熱情，並串連各地客籍及非客籍族群，進一步推展客家文化。