日本警方已經逮捕了4名男子，他們涉嫌在海外入獄期間策劃詐騙和搶劫案，此案震驚了全日本。當局稱，他們以老年人為目標，偷竊或欺騙受害者數十億日元。在菲律賓的監獄裡，這些人仍然設法在日本招募同伙來犯案。其中一人據說是主謀，他以日本熱門作品《航海王》的動漫人物自稱 「魯夫」（ルフィ），菲律賓當局本週已經順利將他們遣返回日本。

據《英國廣播公司》（BBC）10日報導，菲律賓當局本週稍早時，將其中2人今村磨人和藤田聖也遣返到日本，而另外2人，渡邊優樹和小島智信也已經於於8日（三）晚間抵達。

日本嫌犯藤田聖也（前）和 今村磨人（後右）抵達成田成田國際機場。（美聯社）

自2019年底以來菲律賓逮補的幾十名日本公民，因涉嫌參與詐騙犯罪後來，2021年夏天再度出現犯罪浪潮以來，日本當局一直在追捕該犯罪集團。據稱，分布在14個縣的50多起事件與該團伙有關，包括1月份在東京發生的一起90歲婦女謀殺的事件。最離奇的是，這4名首腦是被關押在菲律賓的一所監獄裡面的，實施他們的犯罪計劃的。

他們利用自己的手機，通過社群網路在日本招募同伙，他們在社群網路上發佈神秘的「黑暗兼職」廣告，承諾提供豐厚的報酬。他們會通過加密應用程序電報（Telegram）發送指令並與團伙成員溝通。

據《朝日新聞》報道，這些同伙會冒充警察或日本金融廳的職員，告訴受害者他們的賬戶已被盜用。在隨後訪問受害者的家中時，同伙會偷取他們的金融卡來盜領他們所有的錢。

該行動的主要領導人被稱為「魯夫」，這是他在Telegram中使用的化名，一些日本和菲律賓媒體在報道中援引監獄方面的消息，稱渡邊優樹就是「魯夫」，但菲律賓當局拒絕證實這一點。

由於渡邊優樹和小島智信的菲律賓伴侶提出的家庭暴力申訴，他們的引渡出境被推遲了數日，不過本週馬尼拉法院駁回了這些申訴。

菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）說，該個投訴是為了阻止這2名日本男子被驅逐出境而編造的，只是為拖延了日本警方，因根據菲律賓法律，被指控的外國人不能離開該國。

芮慕拉告訴記者：「他們再也無法逃脫了。」

他補充說，菲律賓當局沒收了嫌疑人的24部手機，這些手機已被送往日本當局作為證據。此案還強調了菲律賓監獄中的被拘留者如何能夠繞過維安人員，用他們的智能手機指揮搶劫、綁架和毒品交易行動。

雷穆拉先生說，即使馬尼拉和東京不受引渡條約的約束，菲律賓也希望表明其與鄰國合作打擊跨國犯罪的意願。