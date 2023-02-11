葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）2014年至2022年1月擔任宏都拉斯總統，也曾是美國的盟友。

路透社報導，葉南德茲卸任後不久，即被控收受販毒集團數以百萬計美元賄賂，讓毒販免受調查及逮捕，去年4月被引渡至美國受審。葉南德茲並未認罪。

美國檢方在今天提出的法庭文件中表示，葉南德茲的庭審目前排定9月18日舉行，屆時公布的證據將顯示他「也收受羅森塔爾（Rosenthal）家族的賄賂，並幫助他們取得用來洗錢的商業合約」。

羅森塔爾家族在宏都拉斯的律師杜華德（Marlon Duarte）否認上述指控。

在美國檢方指控「大陸集團」（Grupo Continental）執行長海梅．羅森塔爾（Jaime Rosenthal）及2名家族成員洗錢後，宏都拉斯安全部隊2015年扣押這家公司旗下19個部門，使得羅森塔爾一家失去在商業帝國呼風喚雨的能力。

杜華德說，宏都拉斯政府扣押大陸集團資產時，葉南德茲還是總統。

杜華德接受路透社電話訪問時說：「葉南德茲與所有羅森塔爾家族的人對立。」他認為檢察官很難證明羅森塔爾家族賄賂葉南德茲。

葉南德茲的律師沒有回應置評請求。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120211