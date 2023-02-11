綜合新華社等陸港媒體報導，中國國家主席習近平10日在釣魚台國賓館會見到訪的柬埔寨總理洪森。洪森希望進一步鞏固柬中「鐵桿友誼」，並向習近平介紹一同訪中的兩個兒子。

洪森上次訪中是2020年2月初，當時中國正爆發COVID-19疫情。習近平在這次會面中形容洪森是中國人民的老朋友、好朋友，是今年春節之後中國接待的首位外國領導人，充分體現了中柬關係的高水平。

習近平強調，中方將柬埔寨作為周邊外交重點方向，願同柬方共享機遇、共謀合作、共促發展，攜手構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定發展貢獻更多正能量。

習近平說，兩國可從政治、產能、農業、能源、安全、人文6大領域入手，着力打造中柬「鑽石六邊」合作架構。中方將鼓勵更多中國企業赴柬投資興業。

中柬關係近年持續升級，引起美方等國家的警惕。中國去年助柬埔寨改造海軍基地，引發多方猜測。

習近平昨天說，中方支持柬埔寨維護國家主權和安全，反對外部勢力干涉內政，並不點名地批評「發展不是少數國家的權利，搞意識形態對抗，把經貿科技交流政治化、武器化，強推『脫鈎斷鏈』，遏制打壓別國發展，要求地區國家選邊站隊，是強權霸權行徑，不得人心。」

洪森表示，柬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國「一國兩制」方針，堅決反對任何外部勢力在涉港、涉疆、涉藏等問題上干涉中國內政。柬方希望以柬中建交65週年為契機，進一步鞏固柬中鐵桿友誼。

香港星島日報引述柬埔寨國家電視台報導，兩國領導人進行了長達100分鐘的會談。習近平在會上感謝洪森多次提及「不依靠中國依靠誰」。

另據柬中時報，洪森長子洪馬內和幼子洪馬尼也參加了會見，結束後，習近平為洪森一行舉辦宴會。

70歲的洪森主政柬埔寨30多年。他去年9月曾經表示，45歲的長子洪馬內適合擔任國家領導人，將是他的接班人，但是否認洪馬內作為接班人是權力世襲。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120211