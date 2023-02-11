《玩命關頭X》官方預告。（UIP提供）

影史上最具話題的系列電影《玩命關頭》已經邁入第3個10年，即將迎來最終章《玩命關頭X》，最新預告驚見已於2013年逝世的演員保羅沃克和馮迪索偷走巨型保險箱並在巴西街頭競速，這一幕也預告保羅沃克將是最終章的關鍵角色，帶出一個對唐老大家族的可怕威脅「但丁」。

「水行俠」傑森摩莫亞飾演大反派但丁一角。（UIP提供）

由「水行俠」傑森摩莫亞主演的但丁一角，可追溯到2011年《玩命關頭5》唐老大和他的夥伴除掉了惡名昭彰的巴西大毒梟赫南芮斯，並且在里約熱內盧的一座橋上徹底瓦解他的販毒帝國。但是他們卻不知道芮斯的兒子但丁親眼目睹一切，過去的12年之間精心策劃了一個復仇計畫，要永遠摧毀這個家庭，以及唐老大所愛的每一個人和所有的一切。

已故的保羅沃克驚喜出現在《玩命關頭X》中。（UIP提供）

即使保羅沃克的出現是《玩命關頭5》的回顧畫面，仍象徵著最終章唐老大家族全員到齊，但根據外電報導，目前尚不知道這片段將會如何融入最新劇情，讓影迷相當期待。然而但丁的復仇計畫會拆散唐老大的家人，以往的敵人也會一一出現，預告中一句「有這麼多家人就會有難題，你該選擇拯救誰？」唐老大陷入糾結，但是當他發現但丁的最終目標是他8歲大的兒子，一切從此改變。

《玩命關頭X》一片的導演是路易斯賴托瑞，除了主角馮迪索，回歸演出的演員包括蜜雪兒羅卓奎茲、泰瑞斯吉布森、娜塔莉艾曼紐、喬丹娜布魯斯特、姜成鎬、傑森史塔森、約翰希南和史考特伊斯威特，以及金獎影后海倫米蘭與金獎影后莎莉賽隆。而全新的演員陣容包括金獎影后布麗拉森、丹妮拉梅爾基奧；奧斯卡獎得主及傳奇性演員麗塔莫瑞諾則飾演唐老大和蜜雅的奶奶。《玩命關頭X》將於5月19日全台上映。