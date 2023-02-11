「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」睽違兩年後恢復實體競賽，這次包含我國在內，共有21個國家師生齊聚科教館交流，並有170件作品參賽，北一女今年報名參賽作品則有48件，最後共15件獲獎，其中，10件作品及14位同學更獲選為出國正選代表，表現亮眼。

本次參與「2023年台灣國際科學展覽會」的國內外選手，包括我國在內共有21個國家及地區，包含美國、捷克、印尼、義大利、伊朗、日本、盧森堡、泰國、土耳其、突尼西亞、韓國、菲律賓、新加坡、南非、瑞士、烏克蘭、中華民國以及線上參加的巴西、埃及、澳門、俄羅斯，共284位學生、170件作品參賽。

經過各階段選拔，最後國內有60件、國外18件作品獲獎，從中選出24件作品、35位同學將分別代表台灣參加美國ISEF、義大利FAST科學博覽會、突尼西亞I-FEST2國際工程與科技節、土耳其Buca IMSEF音樂科學工程博覽會、巴西MOSTRATEC科學博覽會等國際重要青年科學競賽與國際科學展覽會。

2023台灣國際科學展覽會恢復實體競賽，北一女今年報名參賽作品共有48件，最後有15件脫穎而出。（北一女提供／張芷瑜台北傳真）

北一女指出，今年報名參賽作品48件，26件通過初審進入複審，最終共15件作品獲獎，包括5件一等獎、4件二等獎、2 件三等獎、4 件四等獎，表現亮眼，其中10件作品及14位同學更獲選為出國正選代表，分別為美國ISEF的6件、墨西哥國際科學博覽會1件、義大利科學博覽會1件、突尼西亞國際工程與科技節1件、韓國科學博覽會1件。

北一女也說，能在2023台灣國際科學展覽會有豐碩成果，代表全體師生對科學研究的專注投入及長期耕耘，也代表本國優秀科學人才的茁壯，師生將繼續秉持對科學研究的熱情，以國際視野為全球科學發展與應用齊心努力。