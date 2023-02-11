屏縣府與各宗教團體聯合「以愛為名」祈福活動在今年邁向第9年，11日起連2天舉辦5場祈福法會，由縣長周春米率領各局處長一同為民眾祈求新的一年平安順遂，當中首場法會是與道教會合辦，而因周春米是首位女縣長，所以廟方特別請出「5母」，藉此象徵女力抬頭。

屏縣府與各宗教團體聯合「以愛為名」11日起連2天舉辦5場祈福法會，由縣長周春米率領各局處長一同為民眾祈求新的一年平安順遂。（謝佳潾攝）

屏縣府指出，為響應「以愛為名」祈福活動，縣府與屏東縣佛教會、道教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會（含基督長老教會排灣中會、天主教高雄教區）、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會等宗教團體，從11日起連2天共舉辦5場祈福法會。

屏縣府與各宗教團體聯合「以愛為名」11日起連2天舉辦5場祈福法會，由縣長周春米率領各局處長一同為民眾祈求新的一年平安順遂。（謝佳潾攝）

縣府表示，每場祈福法會由縣長率各局處長親臨會場，為縣民祈求新的一年在幸福城市屏安生活，百工百業鴻「兔」大展。當中，首場法會是與道教會合辦，在屏東市玉皇宮登場，而因周春米是首位女縣長，所以廟方還特別請出「5母」，也就是佛母、金母、地母、王母、梨山老母，藉此象徵女力抬頭。

屏縣府與各宗教團體聯合「以愛為名」11日起連2天舉辦5場祈福法會，由縣長周春米率領各局處長一同為民眾祈求新的一年平安順遂。（謝佳潾攝）

周春米指出，屏東各宗教團體聯合祈福活動迄今邁向第9年，持續發揮了安定人們心靈的工作，在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權以及諸多社會服務與福利事業上，充分整合社會的功能，貢獻卓著，縣府希望再次集結宗教穩定社會人心的力量，為民眾身心健康祈福，帶來祝福與平安的力量，讓民眾在癸卯新春福兔送吉祥，銀兔進家富滿堂。