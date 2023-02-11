衛福部前次長石崇良日前轉任健保署長，於2月6日正式交接，新次長人選遲遲未公布。外界日前傳出防疫五月天成員、疾管署長周志浩將擔任次長，而指揮中心發言人莊人祥則升任署長，但衛福部至今未證實。衛福部長薛瑞元今表示，次長人選要看行政院的進度，確認之後，新次長、署長可能會一起宣布。

薛瑞元今出席《關懷的力量──康義勝從醫的初心》新書發表會前，接受媒體聯訪指出，對於新次長人選，已初步和行政院長陳建仁討論，目前之後呢個在走行政程序。對於下周是否有機會出爐，他表示要看行政院的進度，「反正就是確定了我就一起對外宣布」。

由於外界盛傳，將由周志浩擔任次長，而署長的職位則由莊人祥接手，媒體今日追問，「一起」是否是指次長、署長人選一起宣布？薛瑞元表示，可能會一起，但未透露更多細節。對於新冠肺炎疫情趨緩，傳染病分類調整一事，他則表示都還在討論中，策略上就是緩步開放鬆綁，刺激國內經濟活動。

另一方面，土耳其周一發生7.8級強震，導致逾2萬人死亡。根據衛福部統計，截至昨日傍晚，震災專戶已募得2億7177萬餘元捐款。薛瑞元今表示，很感謝國人熱心，這些捐款都會轉給外交部，給外交部統籌，並與土耳其官方來協調，或依土耳其官方指定的用途使用。