嘉義市政府與嘉義市模擬聯合國發展協會今舉辦2023嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓，並請到前外交部政務次長，大使侯清山分享40年外交經驗。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠表示，國際視野的養成是嘉義市教育工作的重要方向，感謝嘉義市模擬聯合國發展協會在李錫津號召下成立協會，每年舉辦研習營。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為提升教師國際視野，深化國際教育教學力，嘉義市政府與嘉義市模擬聯合國發展協會今舉辦2023嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓，並請到前外交部政務次長，大使侯清山分享40年外交經驗，模擬聯合國發展協會理事長李錫津表示，嘉義市模擬聯合國發展協會相關活動邁入第3屆，不但讓師長了解模擬聯合國的價值，也讓學子早日了解涉外事務，為外交部預先培養人才。

今模聯發展協會在嘉義高商舉辦師資培訓，藉由師資培訓，深化教育人員應具備模擬聯合國專業概念與素養，李錫津說，早年是由家長協會辦理相關研習，在市長黃敏惠和市府團隊支持下，正式成立嘉義市模擬聯合國發展協，除師資培訓，還會有模擬聯合國會議的操作，讓學生扮演不同國家的大使，站在不同國家立場來進行議題討論。

李錫津說，目前模擬聯合國推廣在國高中是以社團方式大力推廣，在各界協助下，相關活動都漸入佳境，期待透過研習活動，讓參與的老師日後能帶領學生了解模聯價值，早日了解涉外事務，替外交部預先培養人才。

侯清山有40年豐富外交生涯經驗，曾參與過外交政策制定及執行，其中17年在國內服務，23年派駐5個國家，今特別與大家分享派駐宏都拉斯與西班牙的外交經驗，侯清山肯定今天活動是非常有意義的師資培訓，期待受培訓師資能把知識訊息傳授給學生，更肯定嘉市模聯從國中就開始，是很有遠見的作法，還說外交部也有俗稱的「嘉義幫」，期待模聯相關活動能在嘉義地區培養更多外交人才。

黃敏惠表示，國際視野的養成是嘉義市教育工作的重要方向，感謝嘉義市模擬聯合國發展協會在李錫津號召下成立協會，每年舉辦研習營，透過有系統的師資培訓及工作坊，提升教師的國際教育力外，也讓孩子接觸更多、更廣、更深，培養孩子更多元的能力，尤耳很多人出錢、出力，讓教育無所不在。

嘉市教育處林立生表示，模擬聯合國發展協會已成為政府、學校與學生之間的平台，更是代表嘉義市親師生合作的閃亮招牌，提供許多優質的教育服務，為了讓學生更能接觸與瞭解模擬聯合國活動，暑假期間舉辦模聯活動，邀請國高中學生參與，以拓展學生國際視野、增進獨立思考及公共事務參與力，寒假期間則舉辦模聯師培，讓學校和教師可以更順暢地推展模聯活動。