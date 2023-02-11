有些人一言不合就翻臉，情緒起伏相當大，常常讓旁人不知所措，不曉得該如何應對，不過運勢網站《摘星工廠》點名3星座，雖然翻臉比翻書快，但其實最心軟、單純，別人只要多哄幾句就事過境遷，不會一直找麻煩。

▍牡羊座

牡羊座個性耿直，不善於壓抑，只要心生不滿就會一秒變臉，除了求個痛快，更重要的是讓別人知道自己並非好惹的。不過牡羊座的脾氣來得快去得也快，一旦發洩過後，事情就過了，不會記仇，尤其對方多哄幾下，牡羊心情一好，那些不開心的情緒也就煙消雲散了。

▍獅子座

獅子座自尊心極強，很愛面子，雖然平時幽默大方、好相處，一旦脾氣上來就會立刻爆炸，一點也不怕得罪人，寧願翻臉也要捍衛自己的一切利益。不過獅子座耳根子軟，加上為人大度，所以只要對方向他們示好，他們就會盡釋前嫌，除了讓自己有台階下，也會給足對方面子。

▍雙魚座

雙魚座善解人意，但是情緒起伏較大，一旦心生不滿，翻臉比翻書還快。尤其是雙魚座個性敏感，又愛胡思亂想，如果覺得被冒犯，當下會隱忍不發，但是再來一次，他們就會不客氣地展開反擊，不過雙魚座其實是個紙老虎，多哄幾句就會逐漸心軟，天大的脾氣在感受到對方的善意之後就會逐漸消散。