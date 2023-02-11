國民黨台北市前議員羅智強去年辭職角逐桃園市長未果，昨(10)日宣布參選大安區立委，由於國民黨大安文山區市議員鍾沛君也表態參選同區立委，並承諾若羅出征艱困選區失利，她將只當一屆，2028年改去挑戰羅智強的未竟之功。資深媒體人黃創夏對此表示，說穿了就是「當時轉身就走，如今何必回來擋人」。

羅智強昨日表示，人生有一半都在大安、文山度過，當然要選大安區，而經過這一個多月的請益，更確立要在自己民意出發地大安區參選立委。羅智強提到，他是大安、文山的市議員，為什麼不能在大安區選立委？這是他的自由意志，也是他對這個選區有所責任。

對於鍾沛君曾喊話，若羅智強出戰艱困選區，她一定固守大安區，且若羅智強為黨開疆闢土失利，而她有幸當選大安區立委，她承諾只做一屆，2028年就由她去挑戰羅智強未竟之功。黃創夏今(11)日在臉書發文表示，「不分區參選人」倦鳥欲歸，小妹妹請他再戰險關，「說穿了就是一句話：當時轉身就走，如今何必回來擋人」。

由於羅智強多次挑戰不同選區，不僅被外界以沾醬形容，前立委蔡正元曾質疑羅智強「當自己是萬用插頭？」羅智強昨日對此表示，無論做什麼選擇都不可能盡如人意，並感謝前輩給的善意提醒，但他說既然決定參選，就會全力以赴。