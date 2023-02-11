台灣年來物價狂漲，痛苦指數飆高，主計總處9日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%。對此，國民黨立委王鴻薇今（11）日就表示，「物價狂漲痛苦指數飆高，梗圖大內宣無法解決民生問題」，更坦言「人民的薪資趕不上物價飆漲的速度，光是一個雞蛋的問題，蔡政府執政下，蘿蔔糕加蛋竟成了奢侈？」引發討論。

王鴻薇今日在臉書上PO出一篇「物價狂漲痛苦指數飆高，梗圖大內宣無法解決民生問題」的文章表示，據主計總處公布2023年1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%，這已經是連續18個月突破2%的通膨警戒線，甚至還破3%，「通膨持續惡化，人民痛苦指數居高不下，顯見政府對物價飆漲已經毫無辦法！」

王鴻薇更接著指出，「『失業』和『通貨膨脹』，是人民生活的『兩大痛苦』，在經濟學上，把失業率和消費者物價上升率相加，稱為『痛苦指數』。依據主計總處公布的失業率和CPI數據來算，台灣的痛苦指數大約從2021年5月開始就突破6％，一路居高不下到現在，2022年的6月和7月甚至還突破7％大關」。

王鴻薇也強調，「民進黨政府不斷大內宣說台灣的經濟成長率高，超韓趕日，但對人民真實的痛苦視而不見」，王鴻薇也提及，「事實是，人民的薪資趕不上物價飆漲的速度，光是一個雞蛋的問題，從2021年到現在，蛋荒、蛋價仍無法解決，現在在外面用餐想加顆蛋，從過去的10元變成要15元，蔡政府執政下，蘿蔔糕加蛋竟成了奢侈？」

最後王鴻薇也說，「民進黨政府面對物價高漲的反應麻木不仁，仍舊大內宣台灣的經濟成長率多高又多高，但民眾真實的感受，與政府公布的數據落差非常的大。我也要提醒蔡政府，網軍梗圖大內宣，沒辦法解決真實存在的民生問題！」