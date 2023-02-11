新竹一名姚姓女住戶因不滿樓上鄰居噪音擾人，竟抓狂拿扳手跑到對方的屋頂狂敲，直接敲碎屋頂上的地磚和防水層，鄰居事後調閱監視器並報警處理。法官依犯毀損罪，判處姚女有期徒刑2月，可易科罰金。

據判決書指出，姚女住在4樓，因不滿樓上鄰居製造噪音，經反應後也未能改善，去年4月20日晚間6時許，姚女竟持「扳手」多次敲擊鄰居屋頂地面之地磚、防水層等，事後鄰居發現該處所多處破損，經調閱監視器影像並報警處理。

姚女到案後坦承犯行。法官依犯毀損罪，判處姚女有期徒刑2月，可易科罰金，可上訴。