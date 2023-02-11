金馬影后楊惠姍11日在臉書上貼文追悼星雲大師，她回憶起星雲生前為她帶來的歡喜、慈悲，以及抱病出席佛陀紀念館舉辦『唯有慈悲』展的的過往，楊惠姍希望星雲大師能早日回來，並透露星雲生前想當導演。

楊惠姍記得有一年她在普陀洛伽山觀音殿後面的辦公室桌上，看到一張星雲的照片，楊特別喜歡，沒想到星雲竟說：喜歡就帶回去。楊把照片放在家裡的供桌上，與諸佛菩薩放在一起。

楊惠姍感謝星雲為世間帶來「愛」，她稱星雲滿眼慈愛，雙臂大大地展開，不用言語都可以感受到，星雲要把所有的「愛」都給眾生了。

2011年，因為星雲的慈悲，讓楊惠姍有機會去承作佛陀紀念館普陀洛伽山觀音殿的千手千眼觀世音菩薩的聖像。楊惠姍如今回想，當時自己真是大膽，並充滿惶恐，也感謝星雲對她的信任。當時星雲到觀音殿看她恭塑的千手千眼觀世音菩薩。楊請星雲給個分數，未料星雲不僅說喜歡，還給了「100分」的分數，讓她開心極了。她生平考試從未考過滿分。

2013年，在佛陀紀念館舉辦『唯有慈悲』展的時候，星雲特別坐著輪椅抱病出席主持開幕式，記得星雲當時告訴大家「我今天說得不好，我應該把你們說的更好才對⋯」這令楊惠姍相當激動與慚愧，差點跪著感謝師父。

還有一次在佛館外面路上，無意間楊惠姍碰到星雲，楊擔心星雲注意不到她，還很大聲地說：「師父我是惠姍！」星雲居然回應說：「我這樣過了一生」。這令楊惠姍很感動，因為這正是楊惠姍多年前主演的電影，由張毅執導。

楊惠姍還透露星雲生前想當導演，這是張毅在「心繫人間」文章裡提到的，星雲大師當時向張毅透露，他年輕時想做導演的工作。楊惠姍對此一直沒有想明白，直到有一天在半夜看到坐在輪椅上用雷射光筆在車道工地上指揮的星雲大師，才明白星雲充滿導演的性格傾向。聽星雲的開示勝過文字，那種信手拈來，都能引人入勝的感染力，星雲是天生的傳播高手，且這種與生俱來就有強烈的有話要說的動力，確實是所有導演的共同血液。