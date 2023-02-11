桃園市長張善政請來前北捷總經理沈志藏接任桃園大眾捷運公司董事長，桃捷過去屢遭質疑用人酬庸，原設4位副總未來將精簡至1位，也讓過去人事安排與財務問題引發討論，更遭質疑是爛攤子。前桃捷董事長劉坤億今舉「4重點」強調酬庸說與事實不符，並說明虧損主因是疫情與國境管制，更喊話桃捷積極改善財務「從未擺爛」。

劉坤億透過臉書表示，捷運公司副總設置為制度設計的選擇，任何人事安排都有合理性考量，酬庸說與事實不符，桃捷公司2010年成立，機捷2017年3月通車營運，通車前2年，一級單位主管大多未能補齊，維修、營運與經管部門幹部都還年輕尚待培育，桃捷公司為吸引、延攬軌道和經管專業人才，設置4位副總經理，除輔佐總經理督導業務，並兼任維修、營運處長或兼管企畫處等經管部門，是因應實際營運需求的制度選擇，不能等同酬庸視之，在高階主管總體人力上更沒有所謂「浮濫」或「誇張虛浮」情形。

劉坤億指出，去年九合一選舉前，桃捷公司的副總經理為3位，選後政黨輪替，桃市府以人事精簡為由，要求其中2人離職或降調並大肆宣傳。劉說，公司治理不應淪為政治操作，甚至形成政治忠誠考核，引發公司內部恐慌與不滿，若造成好不容易才培養出來的軌道人才流失，會令人十分遺憾。

「桃捷虧損原因主要是3年疫情及國境管制！」劉坤億說明，機捷通車後在各級主管及全體員工努力下，平均日運量已達7萬6千多人次，前3年累積盈餘有6.8億元，因2019年底全球疫情爆發，國內2020年3月起實施國境管制，使機捷運量驟減5成、客運收入減少逾6成，每月短收1億元的客運收入，截至2022年底，因疫情及國境管制所造成的虧損超過30億元，這是不可抗力的全球疫情災害，絕非桃捷公司經營不善，國內軌道運輸專業人士一定非常清楚此狀況。

劉坤億強調，桃捷公司以多元方式改善財務狀況，從未擺爛，自疫情發生並衝擊機捷營收後，桃捷上下齊心，除致力撙節各項支出，也不放棄任何開源機會。撙節支出方面藉由員額管控、清潔及保全人力精簡、盡量以自有人力取代維修外包、水電節能再強化、彈性調整列車班次節省動力費，以及調整採購策略減少非必要支出。

劉坤億說，開源方面則藉異業合作提升通勤及國內休閒旅次運量、開發並銷售各類伴手禮和防疫商品，以及開發戶外廣告增加收入。過去3年來，桃捷公司沒有所謂的「擺爛」，同仁上下齊心力抗疫情的積極作為，展現一體同命的團隊精神，面對疫情逆境所發揮的韌性更是優質的企業文化。