營隊課程以淺顯易懂的英語，結合文化、環境、音樂、自然及相關生活學習與學生互動。(圖 ／金門縣教育處提供)

為豐富金門地區學生雙語學習機會，讓英語變成生活的一部分，縣府教育處英資中心特別利用寒假期間，針對國小學生精心規劃多元的雙語藝術與自然實驗課程營隊，讓孩子在活動中玩藝術、在實驗中探索科學，自然地沉浸在雙語情境中，讓孩子成為百靈果藝術科學家，Fun心玩語言。

教育處指出，今年寒假營隊共分兩大主題特色，以低年級學生為主的「玩色慶典」，結合國際文化節慶「印度灑紅節」、「巴西里約嘉年華」及「墨西哥亡靈節」，帶著學生從慶典中自我探索與跨文化跨領域的學習課程到生活美語運用，課程實施以舞蹈、藝術創作激發學生英語學習的興趣及動機，讓每個參與的人都能樂在其中。

而中年級學生則以國際教育SDGs為主軸，設計出「捍衛地球」之自然實驗主題課程，以「亞馬遜雨林危機」、「來自厄力垂亞的水」與「遊輪擱淺太平洋」國際議題出發，啟發學生對環境的觀察力，自然地在不同語言的情境中運用實驗課程了解環境問題，在生活中能具體力行保護生活環境。

教育處表示，此次營隊課程教師以淺顯易懂的英語與學生互動，結合文化、環境、音樂、自然及相關生活學習，並由金門高中9位學生志工的協助下，讓參與營隊的學生們都能在歡樂的氣氛中，啟發跨文化比較的觀察力，體驗科學藝術百靈果。