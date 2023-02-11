星唐玲2019年罹患胃癌後，經過8次化療，陸續切掉子宮、卵巢和胃來保住性命，原本恢復良好，未料癌細胞轉移，目前被診斷是胃癌4期，雖一度受到衝擊，仍相當樂觀的常在社群紀錄抗癌過程。今(11)日她在臉書透露自己竟是天選之人，成為僅有1%「使用抗生素除菌成功後又復發」的其中一位。

目前胃癌4期的唐玲仍持續在抗癌的道路上前行，她今日在臉書上發文表示：「自從知道胃癌患者，有80%的人感染過幽門桿菌之後，我就非常痛恨這一隻細菌，於是在我決定化療之前，就堅持要先除菌之後再去化療。」並指出自己從2019年開始就做了除菌治療。

豈料，由於胃食道逆流現象頻發，而且殘餘的胃常常不舒服，也咳嗽頻頻，被醫生提醒要記得複查，才驚覺自己竟然成了復發的那一個，更氣憤指出：「第一線抗生素90%成功、第二線抗生素95%成功、使用第三線抗生素也有99%的人都可以殺菌成功，而我居然是那1%的人！」還提到自己經過這些療程，肝功能指數已經亮起了紅燈。

對此，她只能無奈自嘲是「天選之人」，表示：「因為機率真是太小了，跟中樂透差不了太多。」不過，她也相當感謝醫生們的鼓勵與指示：「感謝每位醫師的建議，也感謝收治我的醫師！」