佛光山周遭13日將進行交管。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

佛光山訂於2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，預估當天會有許多信眾前往弔唁，高市交通局說，佛光山周邊將進行道路交通管制，車輛也要依現場導引牌面停放。

星雲大師5日圓寂，至今已有大量信眾前往弔唁，佛光山將在13日上午9點於佛光山本山舉行圓寂讚頌典禮，高雄市交通局說，預估當日將有海內外超過3萬信眾及社會賢達參加．周邊道路將實施交通管制，其中興田路（佛光山路段）將管制車輛進入；省道台29線將封閉部分缺口禁止車輛迴轉，警察局將於路口派員疏導，維護交通安全與秩序。

依據佛光山統計，當日將有超過500輛以上大客車載送各地信徒參加典禮．針對大客車動線，市府規劃於佛光山台29線路段兩側設置大客車臨停下客區，並導引大客車至高屏溪提防疏浚道路停放。

交通局提醒，參加典禮的民眾能優先參閱交通指南查找動線，並依現場導引牌面行車停放，避免找不到停車空間，影響參加典禮時間，並呼籲行經管制路段減速慢行，穿越性車流，提早改道。