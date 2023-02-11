南投縣立委補選候選人蔡培慧，11日邀請農委會主委陳吉仲暢談「茶文化」；陳吉仲表示，將透過食農教育推展茶文化，並於上半年舉行，與茶博會區隔；農業缺工部分，將在南投成立調度團，解決季節性人力需求。

蔡培慧在竹山鎮「遊山茶訪」舉辦茶文化座談會，並至鹿谷鄉推廣茶文化；陳吉仲率領農田水利署副署長林國華、農糧署中區分署長姚士源、水保局農村建設組長陳玲岑與會；竹山鎮長陳東睦、南投縣議員陳玉鈴、竹山茶道協會理事長康淑紅及代表賴信宇都出席。

陳吉仲表示，南投是全台供應茶葉的重鎮，不論是名間鄉松柏長青茶、竹山杉林溪茶、鹿谷鄉凍頂烏龍茶、魚池鄉日月潭紅茶等皆享譽國際，可結合製茶廠的專業，發展在地文化、製茶體驗等茶產業觀光。

陳吉仲說，未來，如何透過食農教育，吸引更多國內外消費者體驗茶文化更顯重要，而為與10月舉辦「茶業博覽會」有所區隔，將在地茶文化、體驗和製茶廠結合，希望在2023年的上半年舉行。

針對農業缺工問題，陳吉仲說季節性缺工1年將近40萬人次，因此將透過農會、縣府調度人力，並於南投成立「調度團」，調節人力需求。

蔡培慧表示，過去擔任立委期間，致力推動《食農教育法》，竹山有優質茶園、烘焙技術、產銷班以及茶農，因此決定推動以「體驗」為出發的茶文化活動，將結合農藝、工藝與文化，並媒合茶道師、茶道協會及茶農讓民眾了解「從一片茶葉到一杯好茶的過程」。

蔡培慧指出，青農對農業廢棄物的處理很重視，南投因長期發展農業，許多農業廢棄物都難以去化，位在中興新村的中創園區，已有團隊研發農業廢棄物再生轉化，未來她將會推動農廢回收車，將農廢資材如黑網、草蓆等，透過攪拌碎化，加速回收分解，農村不僅有豐饒的農產作物，科技的導入讓農民也可稱為農業科技人。

蔡培慧說，每次到鹿谷「小半天」的筍市，都感受到農業文化的重要性，同時也要積極透過「食農教育」鏈結消費者，符合聯合國的SDGs指標，包含環境、文化、性別平等以及協助農民生產等。