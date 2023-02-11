為了培訓南部編劇人才，高市文化局舉辦為期半年的「影像故事設計師──南方編劇培育工作坊」，11日在駁二舉辦劇本企畫發表會暨結業式，結業式上除了將半年來29位學員創作的18案劇本發表外，也邀請到《返校》導演徐漢強、《一家子兒咕咕叫》製片林怡伶和現任大慕影藝公司的劇本顧問蔡宗翰擔任業師，給予專業的指導與建議。

高市文化局舉辦為期半年的「影像故事設計師──南方編劇培育工作坊」，11日在駁二舉辦劇本企畫發表會暨結業式。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

「影像故事設計師──南方編劇培育工作坊」成立的緣由為高雄長期觀察影視產業趨勢，發現南部較北部缺乏長期穩定的培育資源，然而劇本創作人才的培育更需要長時間琢磨與積累，因此才利用半年的時間藉由工作坊培育編劇人才。

結業式上學員發表作品。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

而入選的29位創作者都為素人，年齡從大學生到退休族都有，且各個深藏不漏，有的是醫生，有的是甜點師，也有老師、地瓜攤商、VR遊戲設計師、科技業經理、平面設計師等職業。

2022年8月開始，學員在蔡坤霖編劇的指導下，從編劇概論、角色分析、故事結構紮下劇本創作的根基，學習技巧的同時，亦持續挖掘自身生命經驗，融入故事中，一步步完成劇本企畫。18件劇本企畫內容多元，包含描述高雄林園海上巡香文化、鹽埕甜點店創業歷程、昭和年代港都女性愛戀，以及刻劃親情衝突、師生關係、手足情誼等等各類型故事。

結業式上，導師蔡坤霖憶起當初接下這個工作，一開始只是希望尋找對編劇有興趣的學員，協助高雄培育在地的故事和創作者；但課程開始後，被學員的熱情所激勵，也努力讓自己跟上學員的認真和堅持，一起走過這段辛苦但無比珍貴的學習與創作歷程。

高市文化局副局長簡美玲表示，很高興能夠與南漂高雄的編劇蔡坤霖合作，開設長達半年的工作坊課程，讓南部的故事創作者，有機會以系統化的方式踏入劇本創作的領域，期待未來學員們能夠發揮創作力和觀察力，開發更多屬於南方觀點的故事，成為編劇這行的即戰力。