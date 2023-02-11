南投縣一名35歲鄭姓女上班族，日前因有資金周轉需求，在網路搜尋到一個小額貸款的網站，便加入對方的LINE ID與一名劉男取得聯繫，表示她預計借貸90萬元。不料，鄭女在申辦貸款過程中，不僅聽從對方指示陸續轉出6萬元現金，還買了75萬元的遊戲點數交付給對方，最後發現自己的帳戶還被設為警示帳戶，不但貸款沒成還損失慘重，只能趕快報警處理。

詐騙集團以各種理由騙取民眾的銀行帳戶，以當作詐騙人頭帳戶使用。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

劉男向鄭女佯稱，為了進行借款合同作業，需要她寄出名下3個帳戶的金融卡，1個帳戶用於「撥款」、1個用於「還款」，還有1個是「備用」帳號，鄭女不疑有他，依對方指示利用便利商店的交貨服務寄出。接著劉男又稱因為鄭女的資格不足，需要額外提交「稅務費用」才能整合借款流程完成撥款，並佯稱這筆款項會退還，於是鄭女又利用便利商店繳費代碼，陸續提交3筆共6萬元的稅務費用。

鄭女被歹徒以各種理由詐騙75萬元遊戲點數。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

劉男見鄭女配合度高，又再以「墊付外務費用」等理由，引導鄭女至便利商點購買GASH遊戲點數。短短4天之內，鄭女跑遍四大超商29家門市，總共花費75萬元買了150筆各5000元的遊戲點數，等到實在沒錢了請家人支援，才發現帳戶已被設為警示帳戶無法匯款，驚覺自己誤入詐騙集團的「假貸款」陷阱。

屏東另一名60歲許姓女子，手機收到標榜知名銀行開辦貸款的簡訊，因強調免照會、免保人、免手續費、當天入帳，許女遂加LINE與所謂的經理取得聯繫。

不料，對方先以「包裝帳戶資料」以利申請貸款名義，要求許女繳交費用，再以「帳戶錯誤資金凍結」、辦理「金融類商業險」等各種離譜的理由，要求許女以便利商店代碼繳費、臨櫃匯款等方式繳交多筆費用，甚至教她如何應對行員關懷提問，直到許女付出120萬元還是無法取得貸款，才發現遭到詐騙毒手。

警方統計，去年全般詐騙案件共發生2萬9000餘件，其中，「假貸款」有1167件，雖然僅占全般詐騙案件數的3.9％，但卻較前年增加400餘件，增加比例高達63.7％，是增加幅度最高的詐騙手法。

警方提醒假貸款詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方表示，這種詐騙手法不僅造成民眾財產損失，近期更發現詐騙集團以區分撥款、還款「專用帳戶」等理由，要求被害民眾提供多個個人帳戶、郵寄提款卡，或至金融機構設定約定帳戶等，令民眾的帳戶全部都被當成詐騙人頭帳戶使用。

刑事局表示，看到任何貸款訊息主打手續簡單、高額度、低利率者，皆極有可能是詐騙陷阱，若誤信其說詞，往往錢沒借到，反而先付出高額費用。因此，對於各種來路不明的貸款廣告或網站，切勿輕信，尤其在與陌生人加LINE之前應多加查詢，或聽從對方指示交出個人帳戶資訊，不但成為詐騙集團的幫兇，將吃上官司，更糟的是僅存的資金也將無法動彈，陷入更難解的經濟困境。