土耳其與敘利亞地區6日發生芮氏規模7.8強震，震源深度17.9公里的強震，截至今(11日)死亡人數超過2.3萬人，台灣第一時間也派出搜救隊幫忙，侯昌明的太太曾雅蘭透露妹夫正好是第二批抵達的救援隊隊員，妹妹擔心老公執行任務會有創傷症候群，但對方只帥氣回答一句：「只要救人我就會充滿希望和衝勁，精神也會是抗奮的，你不要擔心！」令曾雅蘭相當欽佩。

駐台北土耳其貿易辦事處今下午表示，感謝台灣民眾這回的熱心善舉，由於目前募集到的物資已經超出預期，加上土耳其國內也陸續收到其他國家的龐大物資捐贈，因此辦事處決定提前結束募集活動，所有物資只收到今下午5時，再次感謝大家的愛心。

而曾雅蘭先前透露妹夫「小佐」是前往土耳其第二梯的搜救隊隊員，希望能夠平安歸來，昨曾雅蘭再發文，表示因妹夫去救援，妹妹獨自照顧兩個兒子，她也因此決定多陪妹妹一些，看新聞說在第一線的救援者其實身心壓力很大，回來恐須接受心理創傷治療，讓妹妹不禁擔心起先生。

對此，妹妹趁和先生聯絡上的時候，問他感受如何，對方回答只要救人就會有衝勁，精神也是亢奮的，要太太別多想，讓曾雅蘭的妹妹讚嘆：「我老公好man」，曾雅蘭也回：「英雄的背後，還有支持他的家人們，致上我最高的敬意」，網友回應：「兩姐妹都很漂亮喔」、「台灣人善良可愛，救人一命，勝造七級浮屠」、「妳妹夫是最有愛心的英雄，妹妹很幸福，平安」、「謝謝妳的妹夫還有所有的英雄們」。