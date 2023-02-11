【互動直播室】白沙屯媽祖進香將啟程 蔡英文到場參拜祈福｜2023.02.11 @ChinaTimes​

一年一度苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，將在12日凌晨起駕出發，總統蔡英文在今（11）日下午3點，抵達拱天宮參拜祈福，但現場卻出現1名男子大喊鬧場，立刻遭到維安人員帶離的小插曲。

拱天宮指出，今年進香期程，2月12日登轎出發、17日抵達北港、20日回宮，神轎、頭旗周邊裝設GPS定位系統，方便信眾隨時掌握媽祖位置。白沙屯媽祖進香每年都引來許多信眾跟著參拜，今年更是突破11萬人，創下歷史新高。