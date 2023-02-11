韓菲將於5月推出首張專輯。（駿馬客工作室提供）

韓菲遺傳爸媽王中平、余皓然基因受封「最美星二代」，將於5月推出首張專輯，面對發片倒數100天，年後馬不停蹄錄音，且為了維持健美體態，韓菲年假期間不敢鬆懈，堅守「餐餐六分飽」，且時常到社區健身房跑步、踩踏步機，余皓然佩服地說：「我都勸女兒過年可以『放假』一下、稍微放縱，但還是看她每天認真跑步，相形之下我跟爸爸都覺得有點慚愧，有時陪她一起運動。」

韓菲也趁新年假期與家人去香港遊五天四夜，因疫情已3年多沒出國的她，趁此機會大啖當地美食，旅行前超級節制飲食的她，一到了香港整個「大解放」，一天4餐外加甜點、消夜吃個夠，她笑說：「把先前減下來的體重全都還回去了，還好有過年前存扣打。」回到家第一件事就是減重，目標2周瘦3公斤。

此外，20歲韓菲因過年走春並到香港探親，收到爸媽及許多親戚長輩給的壓歲錢，她將所有紅包錢存起來當「發片基金」：「過年拿的紅包都會存在銀行，積少成多，以備不時之需。」