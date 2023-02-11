大陸前國家宗教局長葉小文等官員遭陸委會拒絕入台弔唁星雲大師，陸方反擊力道持續升級，葉小文撰文怒嗆，「願大師的在天之靈，能喚醒那幫還在阻擋『骨肉至親不往還』，竟然不顧起碼的人道主義，連參加赴台弔唁都要『政治操作』的不肖子孫。」

據中新網報導，2月11日凌晨，葉小文隨大陸弔唁團準備啓程赴台灣弔唁星雲大師，由於民進黨當局阻擋，弔唁團最終無法成行，因此寫下此文〈莫道佛光千里遠，兄弟和合終相連〉。

葉小文表示，日前接到佛光山宗委會心保法師邀請函，稱鑒於「先生為家師上人多年好友，共同促進兩岸和平交流」，特邀請「赴台參加2月13日上午9時舉行的『星雲大師圓寂贊頌典禮』。」邀請函還特別附錄了星雲大師2007年9月9日在「佛光山祈求兩岸和平人民安樂回向法會」的演講，希望兩岸贈送和平鐘，象徵我們今後兩岸兄弟和好。

葉小文回憶，還記得當時他曾應星雲大師邀請，在法會上演講：「兄弟和合鐘」在兩岸同時敲響。這是千年詩意、千年鐘聲的因緣匯聚；綿綿法情、濃濃鄉情的融合交響；同胞兄弟、骨肉至親的深切思念；和合共生、合則安樂的時代潮音。讓我們一起來傾聽——傾聽自己的心音，傾聽佛陀的法音，傾聽兄弟的呼喚，傾聽時代的潮音。

星雲大師當即賦詩云：「兩岸塵緣如夢幻，骨肉至親不往還；蘇州古剎寒山寺，和平鐘聲到台灣」。

葉小文也和詩云：「一灣淺水月同天，兩岸鄉愁夜難眠；莫道佛光千里遠，兄弟和合鐘相連」，骨肉兄弟一定「終相連」！

葉小文表示，往事歷歷，令他熱淚盈眶。他立即買好機票，準備隨大陸弔唁團赴台灣，送星雲大師最後一程。未曾想到台灣媒體竟有報導，「大陸前宗教局長申請來台弔唁星雲大師，陸委會不同意」，且言「希望陸方在此時刻勿再政治操作」雲雲。

葉小文寫道，「我惟願大師的在天之靈，能喚醒那幫還在阻擋『骨肉至親不往還』，竟然不顧起碼的人道主義，連參加赴台弔唁都要『政治操作』的不肖子孫。」字裡行間透露出熊熊怒火。

葉小文最後說，大陸弔唁團將於12日去佛光山的祖庭宜興大覺寺弔唁星雲大師，他也將前往。期望在「和平鐘」的鐘聲震鳴回蕩中，寄託對大師的緬懷與哀思，為兩岸和合祈願。