出生於雲林崙背鄉的康義勝，因父親罹患胃潰瘍而早逝，從小就立下習醫救人的志向，在台北醫學院畢業後，一行醫就是數十年，現在已是新北仁康醫院院長。為將自己的生命歷程帶給民間，康義勝找來了傳記作家吳佳晉，記錄康義勝白手起家、投身公益的故事，今日正式發表新書《關懷的力量──康義勝從醫的初心》，包括總統府秘書長林佳龍、衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良、立委邱泰源等均親臨現場表達支持。

1944年，康義勝出生於雲林崙背鄉。農村生活窮困，求學之路幾經波折，然而父親因罹患胃潰瘍大量出血而壯年早逝的遺憾，使得康義勝從小立下習醫救人的堅定志向。踏入醫界後，由於「性好挑戰，特別喜歡全身性的大手術」，康義勝對於外科情有獨鍾，自臺北醫學院畢業後不久，便自行開業，先後創辦台北仁康醫院、新北仁康醫院及其附設護理之家，行醫數十年，現為新北仁康醫院院長。

成家立業、踏穩步伐的同時，康義勝在1987年加入扶輪社，自此成為扶輪人，勝參與許多國際交流，也在扶輪的各項公益付出之中不斷學習成長。2011年於「國際扶輪中華民國總會」理事長任內，成功將其更名為「國際扶輪台灣總會」，將扶輪月刊委員會成功改組成為「台灣扶輪出版暨網路資訊協會」。2021年更在家鄉輔導成立「崙背扶輪社」，將國際性的公益社團帶回故里。

一生熱心公益，以「雲林人」為榮、也以「扶輪人」為榮的康義勝，始終堅持做對的事，絕不輕言放棄。他不斷思索如何擴大一己之力，將關懷化為行動，將感恩化為力量。數十年來經營地區型醫院，站在第一線服務社區鄰里的體驗，也讓他時刻不忘白袍醫師「救人濟世」的天職，努力為病人提供更妥善的服務。

在《關懷的力量──康義勝從醫的初心》口述自傳中，可以看見康義勝對於妻子兒女的家人之愛，感念家鄉的養育之情，以及對於社會國家的回饋之心。他熱愛生命，擁抱世界，也將這份關懷的力量，散播並感染了身邊的人。

本書由政界、醫界、學界重量級人士專序推薦，包括總統蔡英文、副總統賴清德、前台灣團結聯盟主席黃昆輝、國際扶輪總社前社長黃其光、衛生福利部長薛瑞元、前臺灣大學校長楊泮池、臺北醫學大學校長林建煌、總統府祕書長林佳龍等人，無一不提及康義勝關懷利他的仁義俠心，盼讀者能從他的人生經歷中，體悟關懷的力量、見證感恩圖報的典範。

談及出書的目的，康義勝表示，希望他艱苦的歷程，能成為貢獻的力量、給民間的啟示，讓善的理念能循環下去。薛瑞元表示，從康義勝人生經驗得到的領悟，是不要忘記自己的初衷，醫者還是要走入社區，服務民眾，這一點康義勝已經做到了。