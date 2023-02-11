高鐵803次列車今日上午7時許行經苗栗路段時，出現列車集電弓異常，造成部分車次延誤；本月9日，同一路段才發生相同狀況。集電弓3天內出包2次，引起交通部長王國材重視，要求鐵道局調查並提出報告。

高鐵公司表示，803車次11日上午7時08分行經苗栗路段時，列車集電弓異常降弓，為確保營運安全，啟動路線告警。除了803車次，另有1列行經該區域的508次一度停車，在確認路線安全無虞後，兩車次於7時39分起陸續重新發車，此事件造成部分車次略有延誤。

由於2月9日中午也發生相同狀況，且地點集中苗栗路段，引起討論。王國材說，已致電台灣高鐵總經理鄭光遠，要求高鐵公司深入檢討改善、找出原因，另要求鐵道局提檢討報告。

苗栗段因地形複雜，過去曾發生多起列車延誤事件，2021年8月，因大雨沖刷邊坡，導致土石入侵軌道，幸好當時沒有列車通過；同年10月，則是在新竹-苗栗間，集電弓接觸電車線障礙物自動下降，一樣造成列車延誤。