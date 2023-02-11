台中市長盧秀燕11日參加台中市淡江大學校友會春酒聯誼。盧秀燕說，她是淡江大學碩士，感謝校友組後援會且力量強大，努力打破魔咒，讓她成為台中市首位連任直轄市市長。

台中市長盧秀燕表示，她的碩士是在淡江進修拿到，對學校的栽培及當初求學過程十分懷念，也擔任過淡江校友會台中理事長，母校舉行活動當然要出席。

盧秀燕說，她連任台中市長，除了繼續努力拚市政，辦了許多開創性的活動，例如，目前的「中台灣元宵燈會」，地點就在台中市的中央公園，邀學長姐把握最後2天到中央公園參觀。

盧秀燕感謝淡江校友會情義相挺，去年成立盧秀燕後援會，另2023全球淡江校友總會預告在台中舉行，盧當場發出號召令，敬邀全球各地的淡江人10月相聚台中，她一定全力配合。

盧秀燕提到，台中市政府爭取「2023世界棒球經典分組賽」，下個月將在台中舉辦，睽違10年再度來到台中舉行，相當難得，邀淡江校友齊來觀賞經典賽事。

台中市政府表示，李方艾美酒店也重點採購台中在地農特產，3月份與台中魚市場在2樓自助餐合作推廣國產魚，接下來台中將舉行「2023世界棒球經典分組賽」，主辦單位安排球隊入住李方艾美酒店，將是球迷追逐球星的焦點之一。