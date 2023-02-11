行政院長陳建仁10日核定國立體育大學管理學院長、足球協會祕書長鄭世忠出任，由於他曾和前足協理事長、行政院副院長鄭文燦共事，挨批酬庸。對此，桃園市議員凌濤表示，這任命證實「鄭文燦就是地下院長」的傳言是真的，並斷言未來將有更多「燦友友」進內閣。

凌濤今(11)日在臉書指出，桃園市長張善政日前推動改革，將桃園捷運副總精簡到剩一位，替市民節省血汗錢。凌濤質疑，桃園捷運的運量、公司規模沒有其他捷運公司大，卻有這麼多的副總，「這不是酬庸什麼才是酬庸？」對於過去在田協頗有爭議的鄭世忠成為體育署署長，讓凌濤直呼這又是另一件酬庸。

凌濤認為，這個任命更證實外界稱「鄭文燦就是地下院長」的傳言是真的。凌濤質疑，整個行政院的官位，都等著鄭文燦來任命，作為名義上院長的陳建仁根本完全沒有主控權，只能成為鄭文燦的提線木偶。

凌濤相信，不只是鄭世忠，未來還有更多的「燦友友」進入內閣。他說過去鄭文燦可以擔任足協理事長不到兩個月就辭職，也可以把桃捷副總的職位變成酬庸的工具；如今又把行政院的官位變成自己政治勢力擴張的工具。

凌濤強調，將會持續監督，讓台灣人民看清楚民進黨「派系分贓」的惡劣本質。