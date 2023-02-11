徐姓男子將湖口鄉的老宅租給王姓男子，弟弟不滿哥哥將房租據為己有，要把王男趕出租屋處，王男掏改造手槍威嚇，雙方拉扯時槍走火，打到李姓女子右小腿，新湖分局據報在8小時逮獲逃逸的王男和黃男，搜獲槍毒依法送辦。

新湖分局調查，徐姓兄弟在湖口交流道附 近的老宅，哥哥租給王男，租金據為己用，沒分到錢的弟弟不滿，本月3日上午偕李姓女友到老宅，表明他不同意房子出租，要趕走王男。

王男和黃男與徐男理論，王男掏出一把改造手槍勢做威嚇，徐男上前拉扯時，改造槍不慎走火，打到李姓女子的右小腿，王男和黃男見狀，隨即開車逃逸。

新湖分局在3日上午10時54分許接獲民眾報案「發生槍擊案！」員警趕赴現場，將右小腿中槍的李女送醫，救治後無生命危險。

新湖分局與縣警局刑大成立專案小組，調閱監視器鎖定犯嫌逃逸車輛，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，3日晚上7時許，在苗栗竹南將涉嫌開槍王嫌及同夥黃嫌緝捕到案。

專案人員在王男開的轎車內，起獲作案的改造手槍和17顆子彈外，並搜到海洛因、安非他命等毒品，全案依殺人未遂、觸犯槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦，並報請聲押，溯源追查嫌犯非法槍械及毒品來源。

新湖分局初步了解此槍擊案係因雙方租屋糾紛致生衝突，雙方均無幫派背景。強調警方迅速查緝嫌犯到案，查扣作案非法槍枝、子彈及毒品，展現守護縣民安全的決定，對違序違法等情事，必會在第一時間壓制，依法嚴懲究辦。