今天（11日）上午11時許，基隆市台2線濱海公路發生一起重大車禍，1輛銀色轎車疑往萬里方向前進時，遭另1輛黑色福特野馬迎面撞上，銀車72歲吳姓駕駛送醫不治；而野馬42歲黃姓駕駛則載著父母妻小，黃男救出後送醫，酒測值高達0.6毫克，目前正釐清車禍原因。

今天（11日）上午11時許，基隆市台2線濱海公路發生一起重大車禍，造成1人身亡。（翻攝畫面）

警方初步調查，吳姓駕駛上午行經此路段時，疑似想跨越雙黃線迴轉，遭黑色野馬迎面撞擊，吳男經送醫搶救仍宣告不治。而當時黑色野馬由黃姓男子駕駛，車上載著父母、妻子、女兒，一行4大1小一度受困車內。

基隆市消防局獲報後派出多輛救護車馳援，消防人員到場後就出吳男，但已無呼吸心跳送往長庚醫院，仍宣告不治；令黃男一車則救出無生命危險並送醫，經查黃姓男子酒側達0.6毫克，將依公共危險罪嫌送辦。

稍早警方依現場跡證，初步研判銀車可能跨越雙黃線迴轉導致遭撞，但後方民眾提供行車紀錄器，駕駛銀車的吳男當時無違規往萬里方向行駛，卻遭不明原因駛進對向車道的黑色野馬迎面撞上，導致銀車吳姓駕駛身亡，詳細車禍原因仍警方釐清。

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