為了備戰下月開打的第5屆世界棒球經典賽（WBC），中華隊正緊鑼密鼓投入集訓，不料先發右投曾仁和在11日的實戰投打練習（Live BP）中，投球完畢後感覺腰部有些緊蹦與不適，目前暫停所有練習，待檢查報告出爐後再做安排，保險起見，中華隊已緊急召回先前遭割愛的吳哲源。

中華隊首場自辦熱身賽將在14日登場，近日中華隊進入實戰投打階段，沒想到今天卻傳出有球員在練習中受傷的消息。中華隊表示，今天集訓練習過程中，曾仁和選手在投球完畢後感覺腰部有些微緊繃與不適，經過醫療團隊與防護員討論過後，會先安排檢查，目前暫停曾仁和選手所有的訓練，待檢查報告出來。

曾仁和傷勢有待觀察，保險起見先召回同樣定位在先發、可負擔長局數的吳哲源。日前公布30人名單時，吳哲源因為近況不在最佳，在投手教練王建民觀察後給出建議，最終與戴培峰、林安可、林凱威、岳東華等5人遭到割愛，5人中除了林安可續留中華隊練球，都已先回到母隊進行春訓，不過若有球員受傷將會從5人中替補。